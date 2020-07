Déjà la fin de la candidature de Kanye West à la présidentielle américaine ?

Deux petites semaines et puis s'en va ? Quelques jours seulement après avoir annoncé sa candidature, Kanye West pourrait déjà y renoncer. C'est en tout cas ce qu'affirme au site Intelligencer du New York Magazine Steve Kramer, l'un des membres de son équipe de campagne. Il a déclaré : "he's out" (il n'est plus dans la course, ndlr.). Le spécialiste des stratégies électorales a également rappelé qu'"être candidat à la présidentielle est sans doute une des choses les plus difficiles à envisager à ce niveau. N'importe quel candidat se présentant [...] pour la première fois fait face à des ratés."