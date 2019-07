Delevoye, le maître des retraites

Jean-Paul Delevoye va dévoiler ce jeudi ses recommandations au sujet de la réforme des retraites. Pendant un an et demi, il a dû faire face à des concertations difficiles avec les organisations syndicales et tous les partenaires sociaux. D'ailleurs, le haut-commissaire a failli jeter l'éponge lorsqu'il a été question de toucher à l'âge légal de départ à la retraite. Quelles sont les méthodes qu'il a adoptées pour aboutir à ses conclusions ? Quels sont les objectifs et la finalité de Jean-Paul Delevoye ?



Ce jeudi 18 juillet 2019, Vincent Perrault, dans sa chronique "L'éco", parle des recommandations de Jean-Paul Delevoye au sujet de la réforme des retraites. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 18/07/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Christophe Moulin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.