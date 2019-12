Délibéré dans l’affaire des perquisitions de LFI : Jean-Luc Mélenchon et son entourage connaîtront ce lundi leur sort

La justice donnera ce lundi son libéré dans l'affaire des incidents ayant émaillé la perquisition au siège de la France Insoumise, survenu en octobre 2018. Jean-Luc Mélenchon et cinq personnes de son entourage seront jugés par le tribunal correctionnel de Bobigny. Les faits remontent à 2018. Le parquet a requis trois mois de prison avec sursis et 8000 euros d'amende contre le leader insoumis et des amendes, de 2 000 à 10 000 euros, pour les autres prévenus.

En pleine enquête sur des soupçons d'emplois fictifs, le parquet de Paris avait requis des perquisitions au siège de LFI, ainsi qu'aux domiciles de Jean-Luc Mélenchon et d'anciens assistants du député. Une perquisition médiatisée, en raison de l'altercation entre le président du parti LFI et les forces de l'ordre.