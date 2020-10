Délinquance : "L'idée n'est pas de faire de la politique du chiffre", se défend Marlène Schiappa

"L'idée, pour nous, ce n'est pas de faire de la politique du chiffre, comme je l'ai entendu ici ou là", s'est défendue la ministre déléguée à la Citoyenne, invitée de la matinale de LCI ce mardi 13 octobre. "On donne ces chiffres parce que ce sont des indicateurs. C'est un thermomètre qui nous permet de prendre, d'abord, la température et, ensuite, de partager en toute transparence le travail qui est mené au ministère de l'Intérieur." "Ce ne sont pas les chiffres de la délinquance", a-t-elle insisté.

La "politique du chiffre" va-t-elle devenir la norme ? Deux jours après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne, et six jours après l'agression de deux policiers à Herblay, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin reçoit ce mardi 13 octobre les syndicats de police, dans un contexte de violences exacerbées. Auparavant, à la mi-journée, comme il l'avait annoncé début septembre, le locataire de Beauvau va dévoiler les statistiques de la délinquance lors d'un point presse, qui sera désormais mensuel. Plusieurs syndicats, Alliance en tête, craignent de devoir tenir des objectifs chiffrés. Ce que réfute Marlène Schiappa.

"Quand on partage par des chiffres de signalements de violences intra-familiales, on est à la fois très satisfait que ces violences soient signalées et que, donc, ce soit un indicateur. Et, en même temps, on ne peut jamais se réjouir du fait que ces violences existent", a poursuivi l'ancienne secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. "En ce qui concerne la lutte contre la drogue, contre les stupéfiants, dont Gérald Darmanin a souhaité faire une priorité de l'action du ministère de l'Intérieur, nous partagerons les résultats des actions menées sur le terrain par les forces de l'ordre et qui sont des actions très fermes."