Delevoye et son fâcheux "oubli" : qu’est-ce que l’Ifpass, l’institut duquel le haut-commissaire a démissionné ?

Pointé du doigt pour ne pas avoir mentionné dans sa déclaration d’intérêts sa fonction d’administrateur d’un institut de formation de l’assurance, Jean-Paul Delevoye, le monsieur retraites du gouvernement, a réagi rapidement en démissionnant lundi 9 décembre de sa fonction à l’Ifpass (Institut de formation de la profession de l’assurance). Il faut dire que cette révélation tombait au plus mauvais moment : en pleine contestation de la réforme des retraites, elle a mis en lumière des liens, et donc un éventuel conflit d’intérêts, avec le monde de l’assurance. Or, les assureurs sont considérés comme faisant partie des bénéficiaires de la réforme.

Et l’Ifpass, justement, est "l’organisme de référence de la branche", comme l’a expliqué une source interne au Parisien. Créé en 2004 et présidé par Roger Belot, par ailleurs président d’honneur de la MAIF, l’institut compte des administrateurs venus de l’assurance et des mutuelles. Proposant, comme son site l’indique, des formations de Bac+2 à Bac+5 dans les métiers de l’assurance, l’institut est partenaire de nombreuses entreprises du secteur. "L’Ifpass est étroitement lié à la Fédération française de l’assurance (FFA). Tous les assureurs y forment leurs salariés actuels et futurs", a précisé un ancien dirigeant au Parisien. Ancien dirigeant qui a par ailleurs qualifié de "précieux" les liens de l’institut avec Jean-Paul Delevoye.