Delphine Batho : "J'apporte la garantie qu'il y aura un bulletin de vote écologiste au 1er tour en 2022"

Une cinquième candidate dans la course à la présidentielle. Delphine Batho, présidente du mouvement Génération écologie, espère représenter les Verts à l’élection présidentielle. Une candidature portée par l’urgence : "On est dans une situation dans laquelle il y a un déni du danger", a-t-elle affirmé sur le plateau de LCI ce vendredi à 8h15. La députée des Deux-Sèvres a évoqué "des points de non-retour qui sont en train d’être franchis", renvoyant notamment au dôme de chaleur qui terrasse le Canada, qui a fait plusieurs dizaines de morts.

"Je défends une écologie libre et indépendante, qui s’adresse à tous et à toutes, et qui donc n’est pas à la remorque de la droite, de la gauche ou du centre", a-t-elle poursuivi. "J'apporte la garantie qu'il y aura un bulletin de vote écologiste au 1er tour de la présidentielle 2022."

Delphine Batho s’est également adressé aux abstentionnistes, près de deux électeurs sur trois lors du second tour des réactions régionales et départementales, le 27 juin dernier. "L’offre politique actuelle ne répond pas" à leurs attentes, a-t-elle estimé. Face à cette insatisfaction, il y a selon elle une "place pour une nouvelle espérance dans notre pays". Si les écologistes "se préparent à l’exercice des responsabilités, ils peuvent convaincre les Français de leur crédibilité", a défendu la députée, affirmant que les Verts seraient capables d'aller au second tour et même aux présidentielles.