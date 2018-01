Delphine Batho : "Une mafia politique est dans une logique de confiscation du PS"

Delphine Batho, qui est la cinquième personne à se présenter au poste de Premier secrétaire, veut incarner la naissance d'un parti "progressiste, moderne", assurant qu'on "ne reviendra pas au monde d'avant" et que le nouveau PS sera le parti de la "civilisation écologique". "Comment imaginer que cette question ne soit pas fondamentale ?" a lancé l'éphémère ministre de l'Ecologie du quinquennat précédent.





"Il faut que les socialistes reprennent le leadership de la gauche", explique-t-elle également, regrettant les départs "de Benoît Hamon et de Manuel Valls" et estimant que la question d'un rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon n'était pas la priorité de cette refondation. Delphine Batho réclame enfin un droit d'inventaire sur le quinquennat précédent. "On ne sera pas audibles tant qu'il n'y aura pas eu une commission d'enquête 'bilan vérité transparence' sur ce qu'il s'est passé", a-t-elle conclu à propos du mandat de François Hollande.