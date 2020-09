"Demain dépend de vous, de nous" : face au Covid, Castex renvoie les Français à leurs responsabilités

Il était là, (presque) à l'heure au rendez-vous, retirant son masque pour s'exprimer, sur le perron de Matignon. C'est peu dire que le Premier ministre, Jean Castex, était attendu, vendredi 11 septembre, alors que l'épidémie connaît un rebond en France et que le gouvernement devait, à travers cette allocution, "donner de la visibilité sur les prochaines semaines", selon les termes employés la veille par Emmanuel Macron. Comme prévu, au contraire de ce que pressentait le président du Conseil scientifique quelques jours plus tôt, aucune mesure drastique, telle qu'un reconfinement ou la fermeture des restaurants, n'a été prise. Mais quelques annonces ont néanmoins été faites. Passage en revue.

"Il y a une dégradation manifeste, le virus circule de plus en plus en France, tout confirme qu'il n'a pas baissé en intensité", a d'abord indiqué Jean Castex, en se disant "particulièrement inquiet de l'augmentation sensible des hospitalisations". Cependant, "notre stratégie ne varie pas : lutter contre le virus en évitant de devoir mettre entre parenthèses notre vie sociale, culturelle, économique. Le virus est là pour quelques mois encore et nous devons réussir à vivre avec lui sans une logique de confinement généralisé", a-t-il poursuivi.