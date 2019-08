Démission de François de Rugy : des parlementaires demandent la création d'un déontologue du gouvernement

Un déontologue pour éviter la "surchauffe médiatique", comme celle qui a accompagné la démission du ministre de la Transition écologique François de Rugy. C'est la proposition faite dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche, à l'initiative de l'ancien député René Dosière, président de l'Observatoire de l'éthique publique et cosignée par des universitaires et des députés de tous bords, de Laurianne Rossi (LaREM) à Régis Juanico (Générations) en passant par Cécile Untermeier (PS) et Charles de Courson (Centristes), des personnalités impliquées dans les questions de transparence de la vie publique.





Dans le JDD, les auteurs estiment que les récentes informations qui ont conduit François de Rugy à démissionner du gouvernement rendent nécessaire la mise en place d'une telle instance, qui existe déjà au Sénat, à l'Assemblée nationale, chez les magistrats et au sein des juridictions financières et administratives. "Au niveau du pouvoir exécutif, la déontologie a plutôt progressé à pas comptés et par pas de côté", jugent les initiateurs de la tribune, citant plusieurs circulaires prises depuis 2007, dont la dernière, prise le 23 juillet dernier, relative à l'exemplarité des membres du gouvernement, ainsi que la loi du 11 octobre 2013 portant l'obligation de publier des déclarations d'intérêts et de patrimoine.