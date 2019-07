Démission de François de Rugy : les réactions des politiques

Suite aux multiples révélations de Mediapart, ministre de la Transition écologique et solidaire, François de Rugy, a présenté sa démission ce mardi 16 juillet 2019. Olivier Faure, Sébastien Chenu, Delphine Batho... Cette décision a suscité les réactions des membres de l'opposition. Découvrez-les dans la vidéo ci-dessus.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/07/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.