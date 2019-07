RÉCIT - Comment François de Rugy a jeté l’éponge

Du côté de l’Elysée, on parle d’un coup de fil entre François de Rugy et Emmanuel Macron ce mardi matin, alors que le chef de l’Etat poursuivait sa visite officielle en Serbie. Même son de cloche qu’à Matignon : au Château, on nie toute idée d’éviction d’un ministre qui serait devenu trop encombrant. "Nous avons reçu des signaux positifs de Matignon et de l’Elysée", jure-t-on du côté du ministère de l’Ecologie, évoquant même un "soutien sans faille" des deux têtes de l’exécutif.





Finalement, le vernis a peut-être craqué du côté de la majorité, où l’affaire de "la tribune avortée" a laissé des traces. "C’est nous qui avons décidé de débrancher (cette tribune) car il y avait des divisions au sein du bureau du groupe" LaREM à l’Assemblée nationale. "Cela a été la goutte de trop. Nerveusement, c’était trop compliqué." Jusqu’à la cassure survenue ce mardi après-midi. Et cette conclusion implacable : "Quelque part, Mediapart a gagné."