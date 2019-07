Démission de François de Rugy : une semaine de passe d’armes entre l'ex-ministre et Mediapart

François de Rugy devance alors les journalistes, qui l’ont sollicité au préalable, en mentionnant ces fameux travaux et en publiant des captures de devis et d'échanges de mails avec un entrepreneur, en guise de bonne foi. Il écrit : "Lundi, Mediapart a souhaité m’interroger. J’ai répondu par écrit à des questions envoyées par écrit. Voyant la présentation déformée, partielle et tendancieuse qui en est faite, je publie ici l’intégralité des éléments de réponse que j’ai apportés lundi soir à Mediapart. Les questions portaient sur des dîners effectués à la présidence de l’Assemblée nationale ainsi que sur des travaux de rénovation et d’aménagement réalisés dans l’appartement de fonction que j’occupe au ministère." Pour ce qui est des actes, le ministre limoge sa conseillère Nicole Klein dès le lendemain matin, jeudi 11 juillet.