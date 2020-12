Démission de Rubirola à Marseille : l'opposition fustige "une pantalonnade"

Six mois et puis s'en va. La maire écologiste de Marseille Michèle Rubirola, élue en juin sous l'étiquette d'union de la gauche "Printemps marseillais", a confirmé ce mardi après-midi démissionner de son poste, évoquant notamment des "difficultés" liées à sa santé. Une décision vivement critiquée dans les rangs de l'opposition, laquelle fustige une déroute pour la coalition de gauche.

"C'est un échec cuisant pour le Printemps Marseillais qui, en l'espace de six mois, a plongé la ville dans un véritable automne et une grande désillusion", a réagi sur LCI Guy Tessier, député LR des Bouches-du-Rhône. Avant d'appuyer : "Je trouve que cette affaire est une pantalonnade. Elle rêvait de devenir première adjointe, et elle s'est retrouvée maire. Elle souffre dans ce poste, elle sent qu'elle n'est pas à sa place."