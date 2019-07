Ministre de l'Environnement, poste maudit ? "On est un peu des vers solitaires"

26 mois de quinquennat Macron et déjà deux ministres de l'Environnement. Avec la démission de François de Rugy, qui suit celle, fracassante, de Nicolas Hulot il y a un an, les ambitions politiques de l'exécutif, si souvent mises en avant, essuient une nouvelle gifle. Non pas que les deux situations se ressemblent. L'ancien animateur d'Ushuaïa avait utilisé son départ pour alerter sur le trop faible enthousiasme écologique de ses employeurs. Son successeur, plus politique, et adepte d'une écologie qui s'adapte aux ambitions de croissance du gouvernement, ne doit son départ qu'à des pratiques para-ministérielles et non à un éventuel décalage entre ses convictions et ses missions. Il n'empêche. Le départ du Ligérien du gouvernement, et son remplacement par Elisabeth Borne, dans un ministère dépouillé de son rang d'Etat, suggère l'existence d'une malédiction au poste de l'hôtel de Roquelaure, qui ne date pas d'hier et qui souligne les difficultés du poste.









"Ça me fait chier, ils n'ont toujours pas compris l'essentiel. Le problème, c'est le modèle. Cela me fait penser à cette phrase de Bossuet : 'Nous nous affligeons des effets mais continuons à adorer les causes'", se lamentait ainsi, peu avant sa démission, dans un confidentiel glissé à Libération, Nicolas Hulot. Il donnait alors un écho particulier au "dilemme" des ministres de l'Environnement depuis le début de la Ve République : comment défendre des intérêts écologiques contraires à l'action d'un gouvernement qui pense principalement croissance, création d'emplois et hausse de la consommation ? Comment, en dehors des "petits pas" et des "quelques dossiers qui avancent", avoir du poids, par exemple face aux lobbies qui freinent des quatre fers pour sortir du glyphosate ou qui répètent à qui veut l'entendre que l'énergie nucléaire est un préalable à la transition écologique ?