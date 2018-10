Edouard Philippe, chef du gouvernement et ministre par intérim : quels sont les (rares) précédents ?

Le 25 août 1976, Jacques Chirac quitte le gouvernement. Alors Premier ministre de Valéry Giscard d’Estaing, il explique être en désaccord avec le projet d’élection du Parlement européen. Il dira, lors d’une conférence de presse à l’Hôtel Matignon : "Je ne dispose pas des moyens que j’estime nécessaires pour assumer efficacement les fonctions de Premier ministre et, dans ces conditions, j’ai décidé d’y mettre fin." Raymond Barre lui succède, après le remaniement du 27 août, et hérite également du poste de ministre de l'Économie et des Finances avec pour objectif de faire reculer l’inflation. Une fonction qu'il occupera jusqu'en mars 1978.