"Il y avait le feu à la baraque" : et si la crainte de perdre Lyon avait précipité le départ de Collomb ?

Quand Emmanuel Macron n’était qu’un jeune ministre ambitieux, Gérard Collomb clamait déjà haut et fort son admiration à son égard et son désir de le voir devenir Président de la République. Ses larmes lors de l’intronisation du nouveau locataire de l’Élysée, juste après la passation de pouvoir avec François Hollande, témoignent du lien fort qu’il existe – plus exactement qu’il existait – entre les deux hommes.





Car, à l’instar des histoires d’amour, les idylles politiques finissent mal. En général… Et celle entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb ne fera pas exception. Il faut dire que la passivité du ministre de l’Intérieur à soutenir le chef de l’État en plein coeur de l’affaire Benalla cet été a cassé une complicité qui avait déjà commencé à s’effriter depuis quelques mois.