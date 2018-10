Démissionnaire, Gérard Collomb assure : "Je serai un soutien actif pour Emmanuel Macron"

Gérard Collomb persiste, signe, et a déjà déménagé à Lyon... "Il faut une clarté vis-à-vis de nos concitoyens et une clarté vis-à-vis à des Lyonnais. Je maintiens donc ma proposition de démission", a ainsi déclaré le ministre de l’Intérieur mardi 2 octobre dans une interview au Figaro, moins de 24 heures après que le président a refusé sa démission. Un entretien accordé aux côtés de Georges Képénékian, l’actuel maire de Lyon, qui explique avoir eu un "contrat moral" avec lui et qu'il est prêt à lui rendre les clés de la maison lyonnaise.





Gérard Collomb réfute tout psychodrame au sein de l’exécutif et assure garder une relation de confiance avec le chef de l’Etat. "Là où je serai, je serai un soutien actif pour lui comme pour le premier ministre. Je soutiendrai leur politique que je trouve adaptée aux enjeux qui sont ceux de la France", répond le ministre de l’Intérieur, déjà à l'extérieur.