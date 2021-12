Démissions dans l'équipe de Nicolas Dupont-Aignan, accusé d'avoir dissimulé sa contamination au Covid-19

"Je ne pouvais plus composer avec ce candidat, sa ligne politique, son entêtement." Voilà ce que racontait à LCI, ce mardi, un ex-membre de l’équipe de campagne de Nicolas Dupont-Aignan qui a récemment pris ses distances avec le candidat à l’élection présidentielle. Ces derniers jours, deux personnes importantes du dispositif de campagne du leader de Debout la France ont démissionné : son directeur de campagne et son attachée de presse.

Un autre ex-collaborateur regrette les mensonges, les changements de ligne constants d'"un candidat qui s'est perdu", et son extrémisme sur les questions liées au Covid-19. "Ses positions étaient indéfendables et je ne voulais pas en être complice", explique-t-il. "Le peu de militants qui lui restent sont radicalisés sur les sujets sanitaires, alors pour ne pas les perdre et les laisser aller vers un Florian Philippot, il devait être sans cesse dans l’outrance, passer des paliers pour être de plus en plus trash dans ses propos", analyse cet ancien membre de son équipe.