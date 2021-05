Démographie : pour "sauver le modèle français", Bayrou préconise une hausse de la natalité et de l'immigration

"Il manquerait 40 à 50.000 naissances par an pour assurer le renouvellement des générations", alerte François Bayrou, ce dimanche 16 mai. Dans une note transmise à l'AFP, le haut-commissaire au Plan dresse le constat d'une démographie française en berne, et propose un "pacte national pour la démographie" et plusieurs solutions. D'après lui, le pays doit "avoir plus d'enfants" mais aussi "accueillir des personnes d'autres pays".