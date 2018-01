Malgré son annulation par la justice, le gouvernement veut poursuivre l'encadrement des loyers

Le gouvernement ne renonce pas à l'encadrement des loyers. Malgré le scepticisme affiché par l'exécutif sur cette mesure instaurée par la loi Alur, sous l'ancienne majorité, le secrétaire d'Etat Julien Denormandie a confirmé vendredi sur Europe 1 le souhait de pousser jusqu'au bout l'expérimentation en étendant l'encadrement aux agglomérations.





A l'automne, le tribunal administratif de Lille et celui de Paris avaient annulé la mesure phare de l'ancienne ministre Cécile Duflot, au motif que l'encadrement aurait dû concerner la totalité des deux agglomérations concernées, et non simplement les villes de Lille et de Paris intramuros. Comme il l'avait alors annoncé, le gouvernement a fait appel de ces décisions, qui ont permis aux propriétaires, provisoirement libérés de cette contrainte, de réviser leurs loyers.