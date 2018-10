Départ de Gérard Collomb : le scénario du vaste remaniement qui se profile cette semaine

En pleine tempête, l'exécutif cherche à se réinventer. Après le départ fracassant de Gérard Collomb (précédé de Nicolas Hulot et de Laura Flessel), Emmanuel Macron et Edouard Philippe planchent sur la composition d'un nouveau gouvernement qui pourrait être en place dès mardi, à la veille du Conseil des ministres. Un mouvement de troupes qui ne devrait pas se limiter au seul remplacement du ministre de l'Intérieur, selon les derniers éléments qui ont perlé dans les médias.





Ce sont, à l'arrivée, cinq à dix postes qui pourraient être remplacés (sur 31 ministres et secrétaires d'Etat), selon un décompte établi par le JDD, qui évoque ce week-end de nombreuses pistes de réflexion à la tête de l'exécutif. Plusieurs membres du gouvernement, dont François Nyssen (Culture), Jacques Mézard (Cohésion des territoires) ou Stéphane Travert (Agriculture), pourraient faire leur valise à cette occasion, selon les éléments informels qui fuitent depuis plusieurs jours.





A l'inverse, le casting des nouveaux entrants potentiels est ouvert, à l'Intérieur, mais aussi à l'Agriculture et à la Culture. En outre, plusieurs ministères ou secrétariats d'Etat pourraient voir leurs contours légèrement modifiés, et certains ministres promus. Le principe du "mix" entre responsables politiques et personnalités de la société civile, pari initial d'Emmanuel Macron, ne devrait en revanche pas être remis en cause.





"Nous allons entamer l'an II du quinquennat", a indiqué au JDD le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, très proche d'Emmanuel Macron, plaidait pour "un nouveau souffle". "Le président veut, et je l'accompagnerai sur ce chemin, poursuivre l'intensité des réformes et fédérer davantage."