Qui sont les membres du comité chargé d'évaluer l'impact de la suppression de l'ISF ?

Serge Bru est conseiller économique à la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC). Très peu d'informations sont disponibles sur son activité en dehors du CFTC, mais il a déjà été interrogé en sa qualité de syndicaliste dans des rapports publics ou des tables-rondes concernant l'économie dans les entreprises.





Philippe Le Clezio est secrétaire confédéral à la Confédération française démocratique du travail (CFDT). Il est en charge des questions relatives à la fiscalité et au financement de la protection sociale à la CFDT, et a été rapporteur de quatre avis du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Il préside la commission des indicateurs du développement durable et a été désigné par le président du CESE comme membre de l’Autorité de la statistique publique.





Gérard Orsini est le président de la Commission juridique et fiscale de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME). Une organisation patronale dédiée exclusivement aux TPE-PME françaises, tous secteurs confondus : industrie, commerce, services, artisanat.





Marie-Claire Capobianco est membre du Comité Exécutif du Groupe BNP Paribas et Directrice des Réseaux France (pôle Banque de Détail en France). Elle est également membre du Conseil Exécutif du MEDEF et du Conseil d’ Administration de l’ADIE. Elle exerce "un rôle de représentation de la Banque sur les thématiques de croissance économique et d’inclusion auprès des acteurs de la sphère publique et associative" selon le magazine Assurance et Banque.





Yves Dubief est président de l’Union des Industries Textile (UIT) et président de la société Tenthorey. Il a coprésidé cette année une mission gouvernementale confiée par le comité exécutif du Conseil National de l’industrie (CNI) et dédiée à la Fiscalité de production. Il est membre du Conseil des prélèvements obligatoires (CPO), rattaché à la cour des Comptes.