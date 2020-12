"Députés de la honte" : un parlementaire des Hauts-de-Seine porte plainte

"Nous nous soumettons à la caricature et la transparence est une exigence", a reconnu Jacques Maire ce lundi sur le plateau de LCI. Mais selon lui, l'objectif de ces caricatures est "de faire une pression individuelle, pas uniquement politique, mais aussi mentale et psychique sur les élus de façon à influencer leur vote". "Donc c’est à celui qui fera la plus grosse pression dans un sens ou dans un autre, qui obtiendra de la part de l’élu la plus grande soumission à une espèce de crainte, de peur. Est-ce que c’est ça qu’on souhaite ?", a-t-il questionné.