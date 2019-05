Dernières heures de campagne pour les Européennes : le combat des chefs

La campagne pour les élections européennes 2019 s'arrêtera à minuit ce vendredi 24 mai. Au cours de cette dernière journée, Emmanuel Macron a effectué 45 minutes d'échanges avec un youtubeur de 22 ans, tandis que Marine Le Pen et Jordan Bardella étaient à Hénin-Beaumont. De leur côté, les autres têtes de liste tentent de faire entendre leurs voix avec le même message : l'élection ne se résume pas à un duel entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron.



