Des "abrutis" : Benjamin Griveaux se lâche sur ses anciens adversaires pour les municipales à Paris puis s'excuse

"Le sujet est clos.", selon l'entourage de Benjamin Griveaux interrogé par LCI. "Benjamin Griveaux déplore qu’une conversation privée se retrouve dans la presse. Dès qu’il en a pris connaissance, il a appelé des personnes citées pour s’excuser auprès d’elles." Selon ses proches, le candidat se dit "pleinement concentré sur la préparation de son premier meeting qui se tiendra demain soir".





Le candidat investi par LaRem pour les élections municipales à Paris aurait tenu des propos injurieux envers ses anciens concurrents à l'investiture. Personne n'est oublié parmi ses désormais anciens adversaires au sein de son parti. "Il y a un abruti chaque jour qui dit qu'il veut être maire de Paris", "Renson c'est un fils de p...., on le sait depuis le premier jour. Mounir (Mahjoubi)... bon... no comment." Hugues Renson, Mounir Mahjoubi et même Cédric Villani, son principal adversaire, qui n'aurait pas "les épaules pour encaisser une campagne de cette nature".