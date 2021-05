Des condamnés échappent-ils à des peines plus fermes à cause de la surpopulation carcérale ?

Dans un rapport publié en 2016 , les autorités relevaient que le volume d'emprisonnement "ferme" prononcé par les tribunaux et cours d'appel correctionnels avait augmenté de 32% entre 2004 et 2016, pour atteindre "le volume record de 87.300 années en 2016". Un pic dépassé depuis. Selon des données arrêtées à 2019, les juridictions prononcent en moyenne 113.000 années d'emprisonnement par an. Des peines que les prisonniers passent réellement derrière les barreaux. Toujours selon la même source, près de 120.000 peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées en 2015. Contre 132.000 en 2019.

Preuve ultime que la place en prison n'est pas un argument pour les juges : la surpopulation carcérale. D'après l'Observatoire international des prisons, le taux d'occupation des établissements pénitentiaires était, au 1er mars 2021, de 107%. Un pourcentage qui diffère selon les régions. Il passe de 90% dans les établissements de la Direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Strasbourg à 118% dans les cellules parisiennes. Et monte jusqu'à 130% dans la DISP de Toulouse.

Un phénomène qui n'est pas nouveau. On l'observe depuis les années 90. Et ce, malgré les promesses de nouvelles places en prison. "Les plans de construction de nouvelles prisons qui se sont succédé depuis les années 1990 n'y ont rien changé", écrit ainsi l'OIP dans un rapport sur la question. Les places voulues par le président des Hauts-de-France, qui propose la création de 20.000 places supplémentaires, n'y changeait donc rien selon l'OIP. Pour reprendre l'experte en criminologue belge Sonja Snacken, avec cette "solution","on ne traite alors que les conséquences de la surpopulation, et non par les mécanismes ou les facteurs qui en sont à l'origine".

