Vers une convergence Buzyn-Villani à Paris ? Le mathématicien pose ses conditions

Au lendemain de l'annonce de sa candidature aux élections municipales à Paris en remplacement de Benjamin Griveaux, Agnès Buzyn accélère. Quelques heures après avoir effectué la passation avec Olivier Véran au ministère de la Santé, Buzyn s'est, selon nos informations, entretenue par téléphone avec Cédric Villani, candidat dissident à Paris. Ce dernier, exclu du parti LaREM ces dernières semaines, aurait posé ses conditions pour d'éventuelles convergences.

Villani aurait notamment des exigences d'un point de vue programmatique, avec "une demande de concessions majeures sur l'écologie, la démocratie et la métropole. L'ancien député LaREM de l'Essonne exigerait 5 milliards d'investissement pour "le climat, "l'agrandissement de Paris" et "l'Agora", instance se réunissant huit à dix fois par an et censée remplacer le Conseil de Paris. Le mathématicien aurait également des exigences sur le plan politique, avec "l’ouverture à un accord de second tour avec les Verts pour réaliser les conditions de l’alternance sur une base écologiste et progressiste".