Des députées s’agacent de la gouvernance trop masculine de la "Maison commune" de la majorité

Un quatuor de tête, issu de différents partis de la gauche, de la droite et du centre… mais uniquement masculin. L’association "Ensemble citoyens !", rassemblement de composantes de la majorité, lancée officiellement à la maison de la Mutualité lundi 29 novembre à Paris, compte en effet pour l’heure quatre dirigeants. A savoir le Premier ministre Jean Castex, l'ancien Premier ministre et le fondateur du parti Horizons Edouard Philippe, le président du MoDem François Bayrou et le président de l’Assemblée nationale Richard Ferrand.

Cette "Maison commune" ainsi rebaptisée réunit la nébuleuse des soutiens d’Emmanuel Macron - les partis LREM, Horizons et le MoDem donc, mais aussi Agir, Territoires de progrès et En commun ! - avec pour ligne de mire la présidentielle 2022 mais aussi les législatives du mois de juin. Elle sera le lieu de "coopérations renforcées" selon François Bayrou, rapporte Le Monde . Mais certaines femmes politiques, elles, se sentent exclues des instances de décision.

L'image de cette première pierre posée pour le mouvement, après deux ans de travail, est mal reçue par une partie de l'entourage du président. "Une assemblée de mecs, que des mâles blancs dominants et une seule femme ramenée au rang de faire-valoir, commente un proche auprès du quotidien. On aurait cru une réunion RPR des années 1980. C’est terrible pour l’image de la majorité."

"C’est la première fois qu’un groupe majoritaire à l’Assemblée Nationale est paritaire (...) et c’est la première fois qu’il y a un gouvernement dans lequel il y a plus de femmes que d’hommes", s’est défendu sur France Inter mardi 30 novembre Thierry Solère, député LREM de Boulogne-Billancourt. "La place des femmes, ce n’est pas seulement pour faire joli", a-t-il assuré, concluant que l’"on a veillé en 2017 et on veillera en 2022 à ce que ce soit paritaire à tous les étages".