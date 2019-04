Des députés de tous bords exigent la fin du "harcèlement" sexuel à l'Assemblée nationale

Ils sont issus de tous les bords politiques, mais ils se sont unis pour dire stop au harcèlement sexuel. Ils veulent "lutter contre les violences sexistes et sexuelles" au Palais Bourbon. Dans ce courrier, et dont le premier signataire est l'ex-LaRem Matthieu Orphelin, 26 élus apportent leur soutien au collectif "Chair collaboratrice", qui a dénoncé fin mars, chiffres à l'appui, la persistance du harcèlement sexiste et sexuel à l'Assemblée, notamment à l'encontre des collaboratrices parlementaires.





Le collectif avait adressé un questionnaire aux collaborateurs, montrant des résultats "glaçants", selon les élus. Ils disent soutenir "sans réserve" les propositions du collectif : "gel de la clause de loyauté", qui empêche un collaborateur de nuire à son employeur en cas de dénonciation de situation de harcèlement ; "mise en place d'une cellule d'écoute indépendante" à l'Assemblée et "possibilité de saisine du procureur par cette cellule dès accord de la victime".