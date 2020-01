Des fonds agricoles sont-ils "détournés" pour installer des migrants, comme l'affirme Jordan Bardella ?

Pour en savoir plus sur le "scandale" évoqué par Jordan Bardella, il faut s'intéresser au fonds FEADER, cité par l'intéressé. Acronyme de "Fonds européen agricole pour le développement rural", il est destiné, dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), à soutenir "la politique européenne de développement rural en finançant des programmes de développement rural dans l'ensemble des États membres et régions de l'Union européenne (UE)".

Le député européen RN assure que des fonds de ce FEADER sont utilisés pour "installer des migrants", est-ce vrai ? En partie seulement. Le ministère de l'Agriculture, contacté par LCI, rappelle en préambule que "pour la programmation 2014-2020, la France met en œuvre 12 milliards d'euros au titre du FEADER sur l'ensemble du territoire (y compris les DOM)". Des sommes qui proviennent de l’Union européenne, auxquels s'ajoutent plus de 4 milliards émanant du budget de l’État et de ses agences (3 milliards) et du budget des collectivités territoriales (les régions principalement pour environ 1 milliard)."

Parmi ce budget, 80% des fonds "sont exclusivement destinés au secteur agricole et agroalimentaire", et 5% au secteur forestier. Restent 15%, ceux-là même auxquels s'intéresse Jordan Bardella, et qui "sont destinés au développement rural non agricole". Le ministère apporte des précisions : ces sommes "permettent de soutenir des services aux populations (maison de santé, culture, loisirs, petites opérations de logements en zone rurale), des petites infrastructures touristiques, le démarrage d'activités".

Depuis 2016, la Commission européenne a spécifié que ces fonds pour être utilisés en faveur d'opérations d'accueil des migrants. "Ces opérations sont éligibles uniquement sur la part du FEADER destinée au développement et à l'attractivité des zones rurales, quand les collectivités locales estiment qu’investir pour accueillir des migrants, par exemple des familles avec enfants dans un village qui n’avait plus de commerce ni d’école étaient une opération intéressante pour le territoire. Ce n’est donc pas un détournement de fonds européens, mais un élargissement assumé des critères permettant aux collectivités locales d’utiliser ces fonds", tranche le ministère.