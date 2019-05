Des Gilets jaunes l'insultent à son domicile : Schiappa annonce qu'elle poursuivra "toute publication d'images" de sa résidence

"Debout là-dedans!", lance un homme, tandis que des pétards explosent et que des klaxons retentissent. "Collabo! Schiappa démission!", lancent plusieurs personnes, tandis qu'une femme crie "sors de là, salope!"





Lundi sur son compte Facebook personnel, Marlène Schiappa avait livré le récit de cet incident devant son domicile d'"une quarantaine de Gilets jaunes furieux", aux "slogans agressifs". Dans un communiqué, Mes Julia Minkowski et Balthazar Levy ont indiqué que leur cliente avait déposé une plainte contre X à Paris après des "insultes" et des "menaces" proférées dans la nuit de vendredi à samedi. "Je vous laisse imaginer l'effet sur des enfants endormis des bruits de détonation couplés aux bruits de frappe sur les portes/fenêtres et 'Schiappa, on est venu te crever !' (...)", avait notamment déploré la membre du gouvernement sur le réseau social.