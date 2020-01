Des listes "citoyennes" plutôt que LR, PS ou LaRem : partout en France, les étiquettes politiques n'ont pas la cote

C'est particulièrement le cas de certains maires sortants, à l'instar d'Anne Hidalgo. A la tête d'une majorité composite depuis six ans, associant élus PS, PCF et écologistes, la maire socialiste a d'ores et déjà renouvelé son accord politique avec les communistes pour 2020. Plus d'un an avant l'annonce officielle de sa candidature, le 11 janvier dernier, une "plateforme citoyenne" baptisée "Paris en commun" a été créée afin de préparer sa campagne et aller chercher des soutiens au-delà de la sphère militante socialiste.

Si "Paris en commun" comprend de nombreuses têtes de liste issues du PS, et d'ailleurs investies en bonne et due forme, fin 2019, par le PS, elle a permis d'inclure dans ces listes de nouvelles figures issues de la "société civile", à l'instar du patron du Samu social, Eric Pliez, de la journaliste Audrey Pulvar ou encore de la présidente de la FCPE Paris Isabelle Rocca. La plateforme, désormais rebaptisée "Anne Hidalgo 2020", a également été utilisée pour relayer les premières propositions des soutiens de la maire sortante pour la capitale.

Toujours à Paris, la candidate LFI Danielle Simonnet a également créé un cadre dépassant les contours stricts de la formation créée par Jean-Luc Mélenchon. "Décidons Paris" se présente sous la forme d'un "appel" qui s'adresse aux "militants associatifs, collectifs d'habitants, syndicalistes, coopératives qui portent autant de radicalités concrètes dans nos quartiers". Inspiré du mouvement des Gilets jaunes, ce collectif revendique un programme "élaboré collectivement" grâce à la participation de citoyens engagés. Les contours plus flous de cet "appel" ont permis d'élargir également le vivier des candidats au-delà du microcosme politique. "Décidons Paris est une liste citoyenne. Si c'était La France insoumise, je n'y serai pas allé", a ainsi justifié l'ex-footballeur Vikash Dhorasoo, qui conduit la liste dans le 18e arrondissement de Paris.