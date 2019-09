Des milliers de Français ont rendu hommage à Jacques Chirac aux Invalides

AFFLUENCE - Des milliers de Français se sont rendus aux Invalides, dimanche 29 septembre, pour rendre hommage à l'ancien président de la République Jacques Chirac.

Ainsi, des milliers de personnes ont défilé devant sa dépouille, recouverte d'un drapeau bleu, blanc, rouge ; entourée de drapeaux français et européens ; et placée sous un portrait géant de l'ancien chef de l'Etat, souriant, saluant la foule.

La file d'attente, impressionnante, s'étendait en milieu d'après-midi sur des centaines et des centaines de mètres. Pour permettre à tout le monde de pénétrer à l'intérieur de l'Hôtel des Invalides et de rendre hommage à Jacques Chirac, il restera ouvert toute la nuit, jusqu'à 7 heures du matin au plus tard, afin de préparer la cérémonie officielle de lundi.

Les Français pourront rendre un dernier hommage à Jacques Chirac lundi sur le trajet du convoi funéraire jusqu'à l'Eglise Saint-Sulpice. Selon le souhait de Bernadette Chirac, l'ancien président sera inhumé lundi après-midi au cimetière Montparnasse dans le caveau où repose déjà sa fille aînée Laurence, décédée en 2016.