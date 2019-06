Des quotas d'immigration ? En 2017, Macron jugeait la mesure "impossible à piloter"

Les propos de Christophe Castaner interviennent alors que, toujours d'après le JDD, Emmanuel Macron a fait part de ses doutes, la semaine dernière, en cercle restreint, sur l'efficacité de la loi asile et immigration votée l'an dernier, convaincu par ailleurs que ce thème serait au coeur du prochain scrutin national. Le durcissement possible du discours de l'exécutif sur l'immigration inquiète d'ailleurs certains membres de la majorité, dont certains députés LaREM qui avaient déjà "frondé" lors du vote de la loi alors portée par Gérard Collomb et viennent de créer un groupe "social-démocrate" au sein de la majorité à l'Assemblée nationale.





Il faut dire que l'hypothèse des quotas annuels d'immigration est bien loin de l'ADN initial d'En Marche. Durant la présidentielle, le programme d'Emmanuel Macron n'envisageait pas cette mesure. Dans un entretien avec l'ancienne présidente de la Cimade, Geneviève Jacques, en mars 2017, Emmanuel Macron affirmait même ceci : "Je ne crois pas aux politiques des quotas, parce qu'on ne sait pas les faire respecter. Déciderions nous, demain, d'avoir un quota de Maliens ou de Sénégalais d'un côté, d'informaticiens, de bouchers de l'autre, comme certains le proposent ? Un tel dispositif serait quasiment impossible à piloter".