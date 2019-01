Des retraites à l'assurance-chômage en passant par la PMA : un agenda très chargé en réformes pour 2019

Elle devait être finalisée au printemps. Mais, compte tenu du calendrier électoral, c'est après les élections européennes de mai 2019 que le passage à la retraite à points devrait être présenté en Conseil des ministres puis au Parlement, pour adoption avant la fin de l'année. L'enjeu est de taille pour le nouveau modèle social que souhaite construire Emmanuel Macron, identique à la réforme de l'assurance-chômage et au bouleversement du code du travail via les ordonnances de l'automne 2017. Cette fois, il s'agit de faire en sorte que chaque euro cotisé ouvre la voie aux mêmes droits, calculés selon un système de points dont le cumul permettra de calculer la pension des futurs retraités. Un nouveau système qui ne prend plus en compte les 25 meilleures années ou les six derniers mois comme c'était le cas auparavant et dont les contempteurs critiquent qu'il ne pousse les travailleurs à repousser leur âge de départ afin d'avoir une pension décente. Sa mise en oeuvre est prévue pour 2025 et ne concernera pas les travailleurs nés avant 1963.