Karl Marx et les Schiappa : quand "l'émancipation des travailleurs" tourne à la querelle familiale

Mais c'est surtout sur le fond qu'il s'emploie à contredire Marlène Schiappa, qu'il prend toutefois le soin de ne pas nommer. Ladite phrase, en contradiction avec la nécessité faite pour Emmanuel Macron de "responsabiliser les plus pauvres" explique que "l'émancipation des travailleurs" sera une "oeuvre collective [...] et non individuelle", que "l'émancipation collective (et non une réussite personnelle - laquelle, au demeurant ?), celle des travailleurs, du prolétariat." Bref, rien de commun, pour Jean-Marc Schiappa, avec "une défense de l'individualisme petit-bourgeois ('allez, monte ta start-up, toi aussi')" qu'il accuse, comme beaucoup d'opposants à l'exécutif, Emmanuel Macron et ses affidés, de porter.