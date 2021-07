Désignation du candidat LR à la présidentielle : quel calendrier a été acté ?

L’objectif des Républicains est toujours de "parvenir à une candidature unique", et si possible de se passer d’une primaire. La rencontre entre cinq potentiels aspirants à l’investiture LR pour la présidentielle 2022 mardi à Paris a permis d’acter une nouvelle fois les modalités du parti pour désigner son candidat, ainsi que le calendrier.

Si aucune candidature consensuelle ne sort de cette consultation, la prochaine étape aura lieu le 25 septembre, au congrès des Républicains. Il devra "statuer sur les primaires, qui sont à ce jour statutaires", indique le communiqué de ce mardi. "Ce processus de sélection proposé au vote des militants sera alors engagé et ouvert à l’ensemble des militants et sympathisants de la droite et du centre pour l’alternance." Les candidats devront réunir 250 parrainages, 50% de ce qui est exigé pour l’élection présidentielle. Enfin, début novembre, "le candidat sera désigné et engagera la campagne présidentielle".