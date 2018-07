"Désolant et un peu ridicule" : la journaliste qui a révélé l'affaire Benalla répond au "complotisme facile" de l'Etat

Il a attendu une semaine entière pour s'exprimer devant la presse, au sujet de l'affaire Benalla. Depuis sa mise au point (presque) confidentielle auprès des députés LREM mardi 24 juillet, Emmanuel Macron, en déplacement sous l’œil attentif des caméras, distille des éléments de réponse. Sa ligne de défense ne varie pas : il reconnaît sa "responsabilité" dans cette affaire tout en réfutant une quelconque dissimulation de l'Elysée et argue qu'une "République exemplaire, ce n'est pas la République qui fait zéro faute".





Et puis, au détour de ses déclarations, cible pêle-mêle les commentateurs, l'emballement médiatique et la presse - qui "a dit beaucoup de bêtises sur soi-disant des salaires, des avantages" et "qui ne cherche plus la vérité". Au micro de France-Bleu Béarn, il précise : "La question que vous pouvez poser c'est pourquoi certains l'ont sorti deux mois et demi plus tard ? (...) C'est sans doute qu'il y a des gens qui avaient intérêt à ce que cela sorte deux mois et demi plus tard quelques jours après la Coupe du monde de football."