Destruction de produits neufs invendus par Amazon : bientôt une une loi pour interdire cette pratique ?

Des millions de produits manufacturés neufs et invendus, détruits. Dimanche soir, sur le plateau de l'émission "Capital" de M6, la secrétaire d'Etat à la transition écologique, Brune Poirson, s'est dit choquée par les pratique d'Amazon, et a annoncé qu'elle comptait rendre "responsable" les entreprises ayant recours à ces pratiques.





Un journaliste de la chaîne est parvenu, en se faisant embaucher en tant que manutentionnaire dans l'un des entrepôt de l'entreprise américaine, à Saran dans le Loiret, à filmer des gros conteneurs destinés à la destruction d'objets de toutes sortes : couches, machines à café, téléviseurs, jouets etc. Le journaliste a également dévoilé les clauses contenues dans les contrats entre la plateforme d'Amazon ("market place") et les vendeurs tiers qu'elle héberge et dont elle stocke les produits dans ses entrepôts. Ces accords prévoient qu'en cas d'invendus, soit les marchandises sont renvoyées, soit elles sont détruites même neuves, une pratique légale quoique "révoltante", a dénoncé l'émission.