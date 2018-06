Dette d'Autolib' : Anne Hidalgo n'exclut pas de se passer de l'industriel Bolloré

Il est bien loin le temps où Bertrand Delanoë et Vincent Bolloré inauguraient bras dessus, bras dessous, le service Autolib'. Sept ans après, c'est le casus belli entre la maire de Paris, Anne Hidalgo, et l'industriel milliardaire. Alors que le service d'autopartage, symbole de l'ère Delanoë, accuse un déficit prévisionnel de près de 180 millions d'euros, le groupe Bolloré réclame aux collectivités (dont le principal financeur est Paris) pas moins de 46 millions d'euros par an pour écoper cette dette qui ne cesse de se creuser.





Et pour l'instant, c'est niet. Dans une interview accordée aux Echos samedi, Anne Hidalgo, déjà empêtrée dans le "Vélibgate" dénonce une somme "extravagante". "Il est hors de question que les communes, et donc les contribuables, la prennent à leur charge", rétorque la maire de Paris.