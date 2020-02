Deuil d'enfant : Macron assure n'avoir "donné de leçons à personne"

Après le tollé suscité par le refus de la majorité d'un amendement allongeant le congé pour deuil d'un enfant, le mot du chef de l'Etat avait été perçu comme un reproche injuste par des élus LREM qui n'avaient fait qu'appliquer la consigne gouvernementale. "Sur l'humanité, je n'ai donné de leçons à personne", a juré Emmanuel Macron mardi soir, avant de justifier: "Je me suis exprimé pour qu'il y ait un pare-feu. Quand on perd une bataille, il faut le reconnaître. Quand il y a un tsunami, il faut l'assumer".

Lors de cette réunion, Emmanuel Macron a aussi demandé aux députés de la majorité réunis à l'Elysée de "l'unité et de la responsabilité", se défendant de tout "caporalisme". "On réussit ensemble ou on échoue ensemble", a-t-il dit. A cette réunion importante pour les relations entre exécutif et parlement, sur 380 députés invités, 320 étaient présents, selon l'Elysée.

Brigitte Macron elle-même, dérogeant à sa discrétion sur les questions politiques, a voulu contribuer à l'apaisement mercredi soir en défendant sur RTL les députés Marcheurs et leur "humanité". Ils ont certes commis "une erreur, mais une erreur très humaine" et ont ensuite "réagi avec beaucoup d'humanité" en proposant un congé allongé, a salué l'épouse du président, très impliquée dans ce dossier.