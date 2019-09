Deuil national pour Jacques Chirac : non ce n'est pas un jour férié, voici d'où vient la confusion

LA NATION SE FIGE - Lundi, la France connaîtra une journée de deuil national en hommage à Jacques Chirac, décédé jeudi dernier. Les drapeaux seront en berne et des minutes de silence auront lieu notamment dans les écoles. Mais pas de fermetures d'administration ou de services publics contrairement aux deuils nationaux pour Georges Pompidou ou Charles de Gaulle.

Lundi sera une journée de deuil national et un service solennel présidé par Emmanuel Macron sera rendu à 12H00 en l'église Saint-Sulpice à Paris. Les drapeaux des établissements publics seront mis en berne dans tout le pays et une minute de silence sera observée lundi à 15h00 dans les administrations et les écoles.

D’autres initiatives ont également lieu dans le pays : des registres de condoléances ont été installés à l'Elysée, dont les portes sont ouvertes au public depuis jeudi soir. De son côté la Fédération française de football a annoncé une minute de recueillement avant tous les matches en France, ce week-end. La mairie de Paris a diffusé dès jeudi plusieurs dizaines de photos de son premier maire, élu de 1977 à 1995, sur un écran géant installé sur le parvis. A l'Assemblée nationale, le débat sur l'immigration, prévu lundi, a également été reporté d'une semaine.