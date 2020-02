Deuil parental : pour l'auteur du texte Guy Bricout (UDI-Agir), Emmanuel Macron a "remis les pendules à l'heure"

La semaine dernière, le rejet de cette mesure très symbolique par la majorité LaREM et par l'exécutif a suscité un tollé, notamment auprès des associations de parents ayant eu à affronter un tel drame. "On va réparer les choses", a assuré la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye sur France 2, tandis que le secrétaire d'Etat Adrien Taquet envisageait même d'aller "au-delà des 12 jours". Avec la ministre du Travail Muriel Pénicaud, il compte recevoir les associations cette semaine.

LCI : Lors de votre passage sur LCI, vous avez indiqué que votre texte était "clair" et ne pouvait pas prêter à confusion. Comprenez-vous avec le recul ce qui a conduit la majorité à repousser cette mesure ?

Guy Bricout : J'ai proposé ce texte parce que j'avais été sensibilisé par des associations de parents victimes de ce drame. L'idée de rallonger de cinq à douze jours le congé pour ce deuil avait été discuté avec elles. Nous avions eu des contacts avant sa présentation avec le cabinet du Muriel Pénicaud et avec les députés LaREM. La proposition avait même été cosignée par huit d'entre eux, avant qu'ils ne retirent leur signature. Nous pensions que la proposition de loi serait votée à l'unanimité. Je n'ai pas compris le refus de la majorité. La ministre du Travail était sur le même banc que moi à l'Assemblée, je lui ai dit que ce serait une erreur. Il n'y a pas de raison de s'opposer à un rallongement de la durée de deuil pour la perte d'un enfant. Chaque année, on compte 4500 deuils d'enfants. La France est le pays de la générosité...

LCI : Peut-on imaginer qu'il y ait des raisons exclusivement politiques à ce rejet ?

Guy Bricout : Chaque groupe politique à l'Assemblée nationale a droit à une niche parlementaire par an [qui permet à l'opposition et aux autres groupes de constituer leur propre ordre du jour et de proposer leurs propres textes, ndlr]. Je me demande si la majorité n'a pas refusé celle-ci simplement parce qu'elle en avait déjà accepté quatre autres.