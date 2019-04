Deux humoristes russes affirment avoir piégé Macron en se faisant passer pour le nouveau président ukrainien

Contactés par l'AFP, les deux humoristes ont confirmé ce canular et dit espérer qu'Emmanuel Macron n'est "pas trop contrarié". Vladimir Kouznetsov et Alexei Stoliarov - alias "Vovan" et "Lexus" - avaient déjà contacté à la veille du second tour de la présidentielle ukrainienne le Premier ministre du Kosovo, Ramush Haradinaj, qui a ensuite exprimé son soutien sur Twitter au candidat Zelensky et à son Premier ministre "Vovan Lexusov", avant de supprimer son message.





Les deux comiques n'en sont pas à leur coup d'essai : ils ont piégé Elton John, l'ancien chef de la diplomatie britannique Boris Johnson ou le président bélarusse Alexandre Loukachenko. Leurs cibles privilégiées sont globalement des adversaires du Kremlin, étrangers ou russes. En 2016, "Vovan" expliquait à l'AFP vouloir "montrer le visage réel de certains partenaires de la Russie, leur hypocrisie". "Nous faisons uniquement les choses qui sont dans l'intérêt de notre pays", disait de son côté "Lexus".