Deuxième krach en une semaine : mais pourquoi ne ferme-t-on pas les bourses mondiales ?

C'est un second krach boursier en moins d'une semaine : les places boursières ont dévissé une à une ce lundi, de façon affolante. À Paris, le CAC a abandonné encore 5,75% lundi après avoir perdu -12,3% jeudi dernier, plus grosse chute de son histoire. A Wall Street, la dégringolade est encore pire : - 13%. Les plus grandes banques centrales au monde ont beau avoir multiplié les annonces au cours des dernières 24 heures pour tenter de rassurer le monde financier, les craintes d'une récession brutale dans de nombreux pays liées au coronavirus demeurent trop fortes. Ne faudrait-il pas, comme le préconisent de nombreux investisseurs, mettre les marchés financiers en quarantaine pour enrayer cette spirale infernale ?

"Ce n’est pas en cassant le thermomètre qu’on fait baisser la fièvre", assure Jacky Ouziel, expert financier contacté par LCI*. "En temps de crise sanitaire, il serait effectivement plus sage de tout fermer. Mais cette perspective se révèle extrêmement compliquée. Par exemple, la décision de fermer la bourse de Paris ne se fait pas au niveau national - elle exige une coordination pan-européenne a minima - et l'on sait trop bien, par ailleurs, que les bourses, en terme de financement, de cotation, de valeur..,. recèlent des conséquences s'exprimant sur l’ensemble de l’économie et pourraient parfaitement faire dégringoler une devise comme l’Euro."

La fermeture complète des bourses mondiales serait une option pour le moins radicale. Aux Etats-Unis, lorsque l'action chute, le système des bourses autorise une marge permettant de suspendre et de rallumer le compteur. Des "coupe-circuit", comme on les appelle dans le jargon boursier, qui n'existent pas encore sur les bourses européennes : "Si l'action continue de dévisser, on arrête les cotations dans la journée pour éviter qu'elle tombe trop bas. Des systèmes 'switch on' / 'switch off' permettant de maîtriser l’outil" poursuit l'expert. Plus que de fermeture des bourses, on parle alors de suspension : "On ferme provisoirement, comme lorsqu’on arrête un robinet pour éviter la fuite."