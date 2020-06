Covid-19 : en cas de deuxième vague, "les impacts sur l'économie seront moindres", assure Thierry Breton

"Nous faisons tout pour qu'un plan intermédiaire d'une force de frappe de 300 milliards d'euros soit disponible dès le mois de septembre", a indiqué Thierry Breton (voir vidéo en tête de cet article). Ces fonds doivent "permettre d'intervenir en urgence auprès des secteurs et des entreprises des États membres qui en auraient le plus grand besoin", a-t-il poursuivi. Ensuite, "le grand volet de ce plan nécessitera l'accord de l'ensemble des États membres, du parlement européen, et nous espérons sa mise en oeuvre au début de l'année prochaine".

Dans un second temps, les pays européens présenteront leurs plans de relance à l'échelle nationale. Thierry Breton espère que le plan français sera présenté au mois d'octobre. "La France y travaille ardemment, et je crois avoir compris que le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire avait l'intention de le présenter en octobre", a assuré le commissaire européen. "C'est bien, c'est le bon moment."

La commission européenne s'engagera alors à "reprendre une partie" des "subventions" qui, durant la crise sanitaire, ont servi à "sauver notre tissu économique", grâce aux "liquidités et aux mesures de chômage partiel". "Le second volet du plan de relance" permettra "d'investir sur la base de projets pour une économie plus verte, plus numérique et plus résiliente", a expliqué Thierry Breton. "À ce moment-là, les fonds reviendront aux Etats membres, soit sous forme de subventions, soit sous forme d'accompagnement des plans de relance."