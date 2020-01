Devoir de réserve : Elisabeth Borne recadre Ségolène Royal sur ses fonctions d'ambassadrice des pôles

Un recadrage qui prend la forme d'un ultimatum, lancé par Elisabeth Borne, ministre des Transports, à Ségolène Royal, ambassadrice des pôles, ce dimanche 12 janvier. La ministre a sommé l'ancienne candidate à la présidentielle de 2008 de "faire un choix" entre son devoir de réserve et sa liberté de parole, si elle tenait à garder sa fonction. Une réponse aux multiples attaques portées récemment par Ségolène Royal contre l'exécutif.

Alors qu'elle était invitée à réagir sur BFMT à un déplacement de Ségolène Royal pour soutenir la candidate du parti socialiste aux municipales à Toulouse, Elisabeth Borne a mis celle dont elle fut la directrice de cabinet au ministère de l'Ecologie face à ses responsabilités. "Soit elle veut rester ambassadrice, et évidemment il y a un devoir de réserve, soit elle veut avoir sa liberté de parole (...) et dans ce cas il faut qu'elle ne soit plus ambassadrice", a-t-elle déclaré.

"Je pense qu'on va être amenées à clarifier les situations ensemble", a prévenu Elisabeth Borne. "J'entends Ségolène Royal qui nous dit 'je suis attachée à ma liberté de parole'. Très bien, dans ce cas là il ne faut pas occuper une fonction dans laquelle il y a une obligation de réserve", a-t-elle martelé.