Diffusion de photos de décapitation : Marine Le Pen rend publique sa convocation devant le tribunal pour "publication d'actes de procédure pénale"

Marine Le Pen dénonce une nouvelle fois les action de la justice. La présidente du Rassemblement national a publié ce mercredi la lettre de convocation pour première comparution, pour le motif de "publication d'actes de procédure pénale avant leur lecture en audience publique". Cette décision fait suite à une autre publication de Marine Le Pen sur Twitter. En septembre dernier, elle partageait sur son compte Twitter la convocation à un examen psychiatrique pour avoir diffusé les photos de décapitations perpétrées par Daech.





La justice convoque Marine Le Pen le 16 juillet prochain, à 10 heures, au Tribunal de Grande Instance de Versailles. Une fois de plus, la frontiste s'est insurgée. "La persécution reprend de plus belle ! Je suis donc poursuivie pour avoir révélé la volonté de la justice de me soumettre à une expertise psychiatrique pour avoir dénoncé les atrocités de Daech. Ces dérives deviennent très graves."