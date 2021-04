Dîners clandestins : Brice Hortefeux plaide la bonne foi, Alain Duhamel se dit "piégé"

Une semaine après le reportage de M6 attestant de dîners luxueux organisés dans des appartements parisiens et l'ouverture d'une enquête judiciaire à Paris, certains participants sont désormais connus. Si aucun membre du gouvernement n'a été épinglé pour avoir pris part aux repas organisés par le collectionneur Pierre-Jean Chalençon et le chef cuisinier Christophe Leroy, un ancien ministre ne peut pas en dire autant. Il s'agit de Brice Hortefeux, député européen LR et ancien locataire de la place Beauvau sous la présidence de Nicolas Sarkozy, dont la présence à un déjeuner a été révélée ce samedi par Mediapart et confirmée par l'intéressé.

L'élu LR, qui a déjeuné le 30 mars dernier "dans un appartement reconverti en restaurant clandestin" par le chef Christophe Leroy, s'en explique au site d'investigation. "Une personne que je connais est venue me voir pour tout autre chose, et dans la conversation me dit : 'Si vous avez des déjeuners ou des dîners, il y a un business club dont je suis membre et c’est tout à fait possible d’organiser cela'", a raconté Brice Hortefeux, affirmant avoir cru à une pratique tout à fait légale, ou en tout cas "dans les clous". Ce déjeuner, de nature professionnelle, s'est tenu avec l'éditorialiste Alain Duhamel et un troisième invité.

Le journaliste politique s'est lui aussi défendu à Mediapart, expliquant avoir été prévenu la veille pour le lendemain que le lieu de leur rendez-vous était décalé du siège des Républicains, dans le 15e arrondissement de Paris, à une autre adresse située dans le 8e arrondissement. "Je ne savais pas de quoi il s’agissait, ce n’était pas précisé, j’y suis allé. Je croyais que ce serait soit chez lui, soit chez un de ses amis, et puis je suis monté dans ce truc-là. Je ne suis pas du tout du genre club, etc", a assuré Alain Duhamel. "Et puis je me suis aperçu qu’il y avait des gens qui déjeunaient. On m’a emmené tout de suite dans une petite salle à manger au fond, où nous étions trois."