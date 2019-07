Dîners informels, rencontres avec des lobbyistes : comment les ministres et députés sont-ils contrôlés à l’étranger ?

Le pays le plus en avance sur ces questions est sûrement la Suède. Là-bas, l'"offentlighetsprincipen" ("droit du regard public" en français) a été institué en 1766. Il permet à n'importe quel citoyen, en s’adressant à l’Office des impôts, d'avoir accès au document public de son choix et à des informations sur ses concitoyens considérées comme privées en France (salaire, patrimoine, imposition...). Aussi, toutes les notes de frais des élus sont consultables par tous, et particulièrement scrutées par la presse. En 1995, la numéro 2 du gouvernement a été poussée à la démission après avoir utilisé sa carte de crédit de fonction pour régler quelques courses (dont du chocolat Toblerone, des couches, un paquet de cigarettes) et louer des voitures. Le remboursement des dépenses, d'environ 5000 euros, n'a pas suffit à calmer l’opinion.





Enfin, les ministres ont moins de problèmes avec leurs frais de représentation, puisqu'ils n’ont pas de logements de fonction (seul le Premier ministre y a droit, et doit payer un loyer pour son appartement de 175 m2), et se servent eux-mêmes leurs repas à la cantine. Ils voyagent en seconde classe, sauf lorsque le vol dure plus de 3h30.





Au Danemark, un médiateur public nommé par le Parlement mais indépendant est chargé d'enquêter sur les plaintes déposées contre l’autorité publique. Il peut aussi se saisir d’une affaire. Il reçoit plus de 4000 demandes chaque année.





Certains pays comme les Etats-Unis et le Royaume-Uni choisissent d'être plus transparents sur les dépenses de leurs élus. Ainsi, depuis 1964, la Chambre des représentants américaine publie toutes les dépenses de ses membres. Chaque trimestre, le "Statement of Disbursements"recense les frais de chaque parlementaire. Outre-Manche, l'Independent Parliamentary Standards Authority (IPSA), une autorité indépendante, se charge elle aussi de rendre publique les dépenses des élus. En France, les dépenses des députés sont mieux encadrées et contrôlées depuis 2017, mais elles ne sont pas rendues publiques et consultables par tous les citoyens.